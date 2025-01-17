Магазин, похожий на крематорий и зал для ритуальных услуг, хотят построить в Барнауле

Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета Проект магазина в селе Власиха В селе Власиха в Барнауле между двумя частными домами планируют построить двухэтажный магазин непродовольственных товаров.
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