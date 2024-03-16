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Закон и Порядок

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Вам мерещится, это конспирология. Никакой повестки нет, никакой русофобии нет

Вам мерещится, это конспирология. Никакой повестки нет, никакой русофобии нет

Скандал с массовым осквернением компьютерных игр продолжает раскручиваться. Напомню — недавно на горячем поймали организацию Свит Беби инк, которая заставляла разработчиков населять игры цветными персонажами и некрасивыми женщинами, а немногочисленным оставшимся белым мужчинам прикручивать задний привод.

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