Популярный мессенджер "WhatsApp" практически на грани блокировки 😩😩😩 Замедление работы и технические проблемы с отправкой и приëмом сообщений в "WhatsApp" являются уже повседневной реальностью.
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Популярный мессенджер "WhatsApp" практически на грани блокировки 😩😩😩 Замедление работы и технические проблемы с отправкой и приëмом сообщений в "WhatsApp" являются уже повседневной реальностью.