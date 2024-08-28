Бензопилы и наручники попадут под запрет: в России разработают ГОСТ для квестов

В России разработают единый ГОСТ для организаторов квестов. В него включат положения о запрете на организацию таких мероприятий в помещениях, которые не предназначены для оказания услуг, а также на использование открытого огня и опасных предметов.
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