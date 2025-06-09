🎉 Други, с праздником — с Международным днем друзей! Отличное начало недели, не находите? Нет повода не встретиться с дорогими людьми в кафе за чашкой чая — собирайте своих.
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🎉 Други, с праздником — с Международным днем друзей! Отличное начало недели, не находите? Нет повода не встретиться с дорогими людьми в кафе за чашкой чая — собирайте своих.