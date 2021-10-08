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300 молодых кустарников сирени высадили к 70-летнему юбилею Ангарска

300 молодых кустарников сирени высадили к 70-летнему юбилею Ангарска. Сотрудники Ангарского завода полимеров постарались для горожан на улице Ленина около стелы «Ангарск, город рожденный Победой» 5 октября, сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.

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