300 молодых кустарников сирени высадили к 70-летнему юбилею Ангарска. Сотрудники Ангарского завода полимеров постарались для горожан на улице Ленина около стелы «Ангарск, город рожденный Победой» 5 октября, сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.
300 молодых кустарников сирени высадили к 70-летнему юбилею Ангарска. Сотрудники Ангарского завода полимеров постарались для горожан на улице Ленина около стелы «Ангарск, город рожденный Победой» 5 октября, сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.
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