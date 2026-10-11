«Атом» vs Umo 5: почему российский электромобиль не взлетает, хотя на него выделяли миллиарды?

Российский электромобиль «Атом» — это одна из самых амбициозных и дорогостоящих идей отечественного автопрома.
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