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«Атом» vs Umo 5: почему российский электромобиль не взлетает, хотя на него выделяли миллиарды?

Российский электромобиль «Атом» — это одна из самых амбициозных и дорогостоящих идей отечественного автопрома.

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