👮♂️ В какие преступные схемы чаще втягивают подростков Начальник отдела организации воспитательной работы Российского государственного университета правосудия имени Лебедева Александр Хоменко в эфире «Радио Крым» рассказал, что на фоне роста подростковой преступности выделяют две основные категории преступлений.
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