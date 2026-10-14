👮‍♂️ В какие преступные схемы чаще втягивают подростков Начальник отдела организации воспитательной работы Российского государственного университета правосудия имени Лебедева Александр Хоменко в эфире «Радио Крым» рассказал, что на фоне роста подростковой преступности выделяют две основные категории преступлений.