Российская певица и композитор Рита Дакота подожгла на себе одежду и показала фанатам видео. 33-летняя исполнительница поделилась роликом, на котором показала, как фотограф Егор Шабанов прямо на ней поджигает зажигалкой белый кроп-топ.
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