Китайская Биполярка. Замена стекла на Redmi Note 13 Pro 4g)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам о биполярном расстройстве у китайцев и о том, как от этого биполярного расстройства страдает ремонтник вашего китайского вундеркинда, засняв невымышленные вьетнамские флэшбеки по мотивам "Дисциплины" Лэй Цзюня) Прежде всего, Xiaomi выпустила 13-ю модель серии Redmi Note, включая 13, 13 Pro и 13 Pro Plus.