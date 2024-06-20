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  • Вовладар Даров
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Китайская Биполярка. Замена стекла на Redmi Note 13 Pro 4g)

Китайская Биполярка. Замена стекла на Redmi Note 13 Pro 4g)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам о биполярном расстройстве у китайцев и о том, как от этого биполярного расстройства страдает ремонтник вашего китайского вундеркинда, засняв невымышленные вьетнамские флэшбеки по мотивам "Дисциплины" Лэй Цзюня) Прежде всего, Xiaomi выпустила 13-ю модель серии Redmi Note, включая 13, 13 Pro и 13 Pro Plus.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Никто не хочет забанить автора этой статьи? Нецензурщина на фото это нормально?
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