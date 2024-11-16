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Президент Бжания не отзывал соглашение о российских инвестициях в Абхазию

Президент Бжания не отзывал соглашение о российских инвестициях в Абхазию

В пятницу, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании.

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