Политолог Алексей Бычков прокомментировал заявления посла Украины о перспективах вступления в НАТО

Политолог Алексей Бычков прокомментировал высказывания посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, отметив, что они отражают позицию английского истеблишмента и текущие противоречия между Европой и администрацией США по вопросам НАТО.
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