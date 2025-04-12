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Еравнинский район: 10 лесных пожаров на площади 2,4 тысячи гектаров продолжаются

Еравнинский район: 10 лесных пожаров на площади 2,4 тысячи гектаров продолжаются

В Еравнинском районе Бурятии продолжают действовать 10 лесных пожаров на площади 2476 гектаров. В тушении задействованы 334 человека и 48 единиц техники.

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