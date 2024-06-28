По следам былого: Ещё не всё-2

Аудрюс

А каким из его бойцов? Тем, 2000 молодых и здоровых, которые в Беларусь сбежали? И до сих пор там находятся и скорее всего ни когда больше в Россию не вернуться! Еще раз повторяю, что Пригожин и еще кто-то, думаю что следствие докопается кто, очень хорошо организовали рекламу Пригожину, как будто только те несколько тысяч "Вагнеровцев" воевали на Донбассе! И для чего была эта рекламная компания теперь проясняется. А ведь там еще около десяти ЧВК и воюют они не хуже! А то, что Пригожин популист, по своему складу, так это сразу было видно, когда он через интернет на министерство обороны жаловался... А ведь это война и ни когда все не идет гладко, как бы это кому-то не хотелось... Да и все проблемные вопросы на фронте не решаются через СМИ! Я бы это назвал сливом информации!