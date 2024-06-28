По следам былого: Ещё не всё-2 (тема закрыта!)

Повторяю: РАНО ВЫДОХНУЛИ. Понять это можно, - хочется забыть, проехать, и двигаться дальше. Распылили несколько инфоструй: "ах он нехороший!", "консолидация общества помогла", "вопрос снят", "показали решимость", и чтоб оседало мягше, - сойти с темы, не муссировать.