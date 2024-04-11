Петербургский суд запретил интернет-объявления о продаже обезьян из Красной книги

Владельцы сайтов не установлены Московский районный суд Петербурга запретил объявления на четырех сайтах о продаже редких обезьян мангобеев, внесенных в Красную книгу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
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