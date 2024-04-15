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Мэттьюс, Йоси и Кадри – звезды недели в НХЛ. Форвард «Торонто» набрал 7 очков в 4 матчах

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Третьей звездой стал нападающий «Калгари» Назем Кадри, записавший на свой счет 8 (4+4) очков в четырех матчах.

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