Смоленские активисты собрали ягоды для бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Смоленске

На Смоленщине начался сезон ягод – на огородах и фермерских участках зреет малина и смородина. Неравнодушные смоляне решили поделиться с защитниками, которые сейчас проходят лечение в смоленском военном госпитале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии