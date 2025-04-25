Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, «был должным образом отслежен и учтен».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии