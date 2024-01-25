Вообще, ситуация с котом Твиксом говорит, что в стране так то все очень и очень неплохо, что смерть кота вызвала такой резонанс.
А вот и ложечки нашлись, или... кот Твикс зоошизики и просто шизики...
Комментарии
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Вадим Белецкий
Вернуть смертную казнь, и расстреливать следует по делу больше, в нашем криминальном государстве - вот тогда такие уродки, как эта бездушная сучка-проводница, по-быстрому засунут свои шаловливые ручонки в одно место, и будут сидеть на ж... ровно, только лишь от одного своего липучего страха - а вовсе не совершать свои аморальные проступки, и бесить многие тысячи порядочных россиян, настоящих защитников невиннных животных!
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Евгений Сорокин
Тупица
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Евгений Сорокин
Дебил
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