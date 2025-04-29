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Внимание! Важная информация!

Внимание! Важная информация!

Внимание! Важная информация!В связи с пожароопасной ситуацией, в период с 1 по 4 мая 2025 года с 6:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта на участке дороги от улицы Ялтинское шоссе до участка (пляж №Ев003а) и на проезде от улицы Ялтинское шоссе до Крым-Спас.

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