Постпредство России анонсировало заседание Совбеза ООН по декабрьским обстрелам Донбасса

20 января состоится заседание Совбеза ООН по «Формуле Арриа» по декабрьским обстрелам Донбасса. Данное мероприятие анонсировано постоянным представительством РФ при организации, сообщает издание "Известия", ссылаясь на заявления Дмитрия Полянского.
20 января состоится заседание Совбеза ООН по «Формуле Арриа» по декабрьским обстрелам Донбасса. Данное мероприятие анонсировано постоянным представительством РФ при организации, сообщает издание "Известия", ссылаясь на заявления Дмитрия Полянского.
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