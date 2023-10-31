Смольный спрогнозировал ежегодный прирост доходов на 7-8%

Петербург направит на цели развития более 300 млрд рублей. Петербургу удалось удержать планку в 1 трлн рублей доходов в условиях беспрецедентного давления санкций, ухода из города зарубежных компаний, разорванных цепочек поставок и других негативных факторов.
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