В Ельцин-центре прокомментировали прыжок неизвестного с крыши

В Ельцин-центре пояснили, каким образом неизвестный прыгнул с крыши здания в песочницу. «На крышу никто не проникал.
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