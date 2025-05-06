Торжественное вручение паспортов: школьники сделали шаг во взрослую жизнь

Сегодня в школе №2 прошла торжественная церемония вручения паспортов. 14-летние ученики получили главный документ гражданина России, а затем произнесли клятву: соблюдать законы, чтить права и свободы, быть достойными своей страны.
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