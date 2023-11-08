Антонов: США критикой по ДОВСЕ перекладывают на Россию вину за действия Запада

Выступления Cоединенных Штатов с критикой в отношении Российской Федерации после ее выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является попыткой перевалить на Россию ответственность Запада за разрушение архитектуры международной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии