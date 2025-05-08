Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 мая прибыл в Москву.Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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