Фактор непредсказуемости: Как распознать и нейтрализовать опасного индивида

Скандал в Белом доме, устроенный Зеленским, сначала обсуждался в мировых СМИ с точки зрения, как вообще могло такое случиться и почему, а вот потом уже – как всё-таки этот инцидент повлияет на военную помощь США Украине.
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