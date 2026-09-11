Новый сервис Сбера для оплаты питания в школах охватит на старте 5 тыс. школ

Новый раздел «Школьные сервисы» появился в приложении «СберБанк Онлайн». С его помощью родители смогут дистанционно подключить ребенка к системе школьного питания, контролировать расходы в столовой и буфете, пополнять лицевой счет без комиссии, а также привязывать детскую или молодежную «СберКарту» к школьной пропускной системе, сообщили в Сбере.