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Лебедев: 5 ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар

Лебедев: 5 ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о приостановке работы украинского бронетанкового завода, расположенного в Николаеве, после нанесения ударов со стороны ВС РФ.

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