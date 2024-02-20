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Чемпион мира по тайскому боксу посетил Кировградскую ВК

Чемпион мира по тайскому боксу посетил Кировградскую воспитательную колонию 16 февраля Кировградскую воспитательную колонию ГУФСИН России по Свердловской области посетил российский боец тайского бокса, чемпион мира 2016 года и межконтинентальный чемпион 2019 года среди профессионалов по версии WMC I-1 Тагир Халилов.

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