Психолог объяснила, почему люди так боятся периода ретроградного Меркурия

С точки зрения человеческой истории магическое мышление можно назвать архаичным и примитивным, отметила специалист Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы "Клиники доктора Исаева" Дарья Серебрякова назвала веру людей в ретроградный Меркурий феноменом магического мышления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии