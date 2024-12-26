Для вас, родные: Волонтеры Победы поздравили участников СВО с наступающим Новым годом

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. В преддверии Нового года Волонтеры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» дали старт Всероссийской акции «Для вас, родные!», поздравив участников специальной военной операции в военных госпиталях с наступающими праздниками.