ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории

Скандал разразился по поводу очередной денежной купюры maid in Центробанк РФ. На сей раз речь идет о банковском билете достоинством 100 рублей, на котором с одной стороны изображены Кремль и МГУ, а с другой памятник советскому солдату подо Ржевом и карта России.
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