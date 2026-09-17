Врач Демьяновская: внезапные пробуждения ночью могут быть тревожным сигналом

Внезапные пробуждения среди ночи могут оказаться тревожным сигналом о том, что здоровье в опасности. Как отметила в беседе с RT невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест», одно из объяснений внезапных пробуждений среди ночи — сбой в фазах сна.