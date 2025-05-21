ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные о средствах ПВО в Калужской области

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который передавал украинской стороне информацию об объектах ПВО в Калужской области и изучал управление ударными БПЛА.
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