Озеро Лабынкыр с точки зрения криптобиологииОзеро Лабынкыр, расположенное в Оймяконском районе Якутии, представляет собой один из самых интригующих объектов для исследования в области криптобиологии — дисциплины, занимающейся поиском и изучением животных (криптидов), существование которых не подтверждено официальной наукой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым