Озеро Лабынкыр с точки зрения криптобиологииОзеро Лабынкыр, расположенное в Оймяконском районе Якутии, представляет собой один из самых интригующих объектов для исследования в области криптобиологии — дисциплины, занимающейся поиском и изучением животных (криптидов), существование которых не подтверждено официальной наукой.