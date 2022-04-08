Кристиан Хорнер: «Переключиться на моторы другой компании в 2026-м будет очень легко»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможном сотрудничестве с «Фольксвагеном». Накануне появились сообщения о том, что концерн согласовал участие брендов «Ауди» и «Порше» в «Формуле-1».

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