В Перми прошло ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

ПЕРМЬ, 4 января, ФедералПресс. Во дворце спорта «Молот» в Перми состоялись показы ледового шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко и Яны Рудковской, получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив во втором конкурсе 2024 года.
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