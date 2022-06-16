Чтобы попасть на финал Кубка Стэнли, нужно выложить целое состояние! Сколько стоят билеты на главную серию сезона?

На хоккей за 1061 доллар. На что бы вы потратили 1061 доллар? Этих денег хватит, чтобы купить IPhone 13 с максимальной памятью или последнюю модель Sony PlayStation.
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