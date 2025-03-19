«Готовность 2030». Урсула фон дер Ляйен заявила о создании нового миропорядка

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Датской королевской военной академии, заявила, что к 2030 году сформируется новый миропорядок, Европе следует готовиться к нему уже сейчас, укрепляя свою безопасность.
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