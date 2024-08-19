Президент Сербии Вучич заигрывает с Западом обещаниями «белого золота», но теряет народ

В единственной относительно пророссийской балканской республике происходят коренные перемены. На фоне кризиса перспектив дальнейшего геополитического курса, народ и власти оказались по разные стороны баррикад и не собираются отступать.
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