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Посол Украины в Берлине: Киев рассчитывает на помощь Германии оружием

Посол Украины в Берлине: Киев рассчитывает на помощь Германии оружием

«Мы хотим, чтобы Германия осознала всю серьезность ситуации. Мы надеемся и на экономическую поддержку и на помощь с оборонительным вооружением», — заявил 11 февраля посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt.

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