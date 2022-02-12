Посол Украины в Берлине: Киев рассчитывает на помощь Германии оружием

«Мы хотим, чтобы Германия осознала всю серьезность ситуации. Мы надеемся и на экономическую поддержку и на помощь с оборонительным вооружением», — заявил 11 февраля посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt.