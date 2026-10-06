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Царьград

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Вице-губернатор Ленобласти Малащенко ушел в бизнес после 9 лет работы

Вице-губернатор Ленобласти Малащенко ушел в бизнес после 9 лет работы

Олег Малащенко, девять лет курировавший в правительстве Ленинградской области агропромышленный комплекс, 5 октября не вышел на работу и переходит в коммерческую структуру в Москве, куда год назад переехала его семья.

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