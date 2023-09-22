Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом

Silver Kont Ага," нужно сделять как в кишляк, чтобы за юрта ибать ишяк..." Вот поэтому черножопых ишаков надо держать на закрытых территориях, отведённых работодателем... И каждому ишаку выдавать удостоверение-пропуск о работе на определённом объекте... Покинул территорию - депортация, никаких отмазок типа жратва и сигареты кончились, поехал в магазин на другой конец города.... Только так, и никаких самок с выблядками, пусть в кишлаках сидят. А с работодателей жёстко спрашивать за каждого ишака, привлечённого на работу, штрафами от 100 т.р., чтобы чувствительно было , а не символическими 500 рублей...

Aнатолий Райков Я ни как на выборы не влияю.Уже десятый год я даже в подъезд не выхожу,живу на четвёртом,хоть по подъезду на первый этаж и сделали парапет,то пользоваться им я не могу и чтобы меня спустить на улицу,для этого нужно два человека.В августе меня возили в больницу,от соцзащиты была машина,для перевозки инвалидов.Так что я самостоятельно не могу выйти даже из квартиры.