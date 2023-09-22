СССР-Россия

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    Всех ослоёбов коленом под зад, в родной кишлак, вот там у них есть такая возможность - жить по законам шариата!Жить в России по ...

Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом

Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом

Федеральное агентство по делам национальностей провело опрос среди мигрантов, в ходе которого выяснилось, что огромное число мигрантов, находящихся в России, не желают жить по законам нашей страны.

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Комментарии
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Silver Kont
Ага,&quot; нужно сделять как в кишляк, чтобы  за юрта ибать ишяк...&quot;  Вот поэтому черножопых ишаков надо держать на закрытых территориях, отведённых работодателем... И каждому ишаку выдавать удостоверение-пропуск о работе на определённом объекте... Покинул территорию - депортация, никаких отмазок типа жратва и сигареты кончились, поехал в магазин на другой конец города.... Только так, и никаких самок с выблядками, пусть в кишлаках сидят.  А с работодателей жёстко спрашивать за каждого ишака, привлечённого на работу, штрафами от 100 т.р., чтобы чувствительно было , а не символическими 500 рублей...
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16 час.
Aнатолий Райков
Я ни как на выборы не влияю.Уже десятый год я даже в подъезд не выхожу,живу на четвёртом,хоть по подъезду на первый этаж и сделали парапет,то пользоваться им я не могу и чтобы меня спустить на улицу,для этого нужно два человека.В августе меня возили в больницу,от соцзащиты была машина,для перевозки инвалидов.Так что я самостоятельно не могу выйти даже из квартиры.
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16 час.
Александр Салтановский
Всех ослоёбов коленом под зад, в родной кишлак, вот там у них есть такая возможность - жить по законам шариата!
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13 час.

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