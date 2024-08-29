Медведи в Национальном парке Башкирии: как избежать риска встречи с ними

В Национальном парке "Башкирия" продолжает расти число случаев выхода медведей к людям. Руководство парка обращает внимание туристов на необходимость соблюдения правил безопасности и поведения в данных условиях.
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