В России возросло производство каучуков почти на 6% — Росстат

Снижение производства на 4,1% в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировал в российской полимерной промышленности Росстат, следует из материалов ведомства, опубликованных 2 апреля.
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