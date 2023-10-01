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Макгрегор: США должны перестать помогать Украине или использовать свои войска

Макгрегор: США должны перестать помогать Украине или использовать свои войска

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что США нужно или усилить свою помощь Украине, в том числе за счет американских войск, или же перестать ей помогать.

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