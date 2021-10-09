Мировое обозрение

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Жизнь на Марсе все-таки возможна: марсоход Perseverance прислал сенсационное фото

Жизнь на Марсе все-таки возможна: марсоход Perseverance прислал сенсационное фото

Астрономы разрешили многолетнюю загадку благодаря фотографиям, которые прислал марсоход Perseverance.

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