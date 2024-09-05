За границей бедности в России живет 9,1% населения, следует из свежих данных Росстата по итогам I полугодия.
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За границей бедности в России живет 9,1% населения, следует из свежих данных Росстата по итогам I полугодия.